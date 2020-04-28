Брянский суд оставил без изменения приговор организаторам казино

Брянский областной суд оставил без изменений приговор в отношении группы лиц, осужденных за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает сайт областного суда.

Помещения для подпольного казино пятеро мужчин арендовали в Володарском и Фокинском районах города. Там они установили оборудование для организации игр в интернете и наняли сотрудников для работы, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По приговору суда организаторам назначено от полутора до двух с половиной лет лишения свободы. Сумма штрафов составила от 50 до 400 тыс. рублей.

Осужденные обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без удовлетворения.

3 апреля сообщалось, что прокуратура Москвы добилась блокировки 93 интернет-ресурсов, содержащих информацию о действующих онлайн-казино. Сайты, на которых размещалась реклама незаконно действующих организаций, были выявлены путем мониторинга.