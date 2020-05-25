Брянской реке Ягодке грозит исчезновение

В Брянской области исчезновение грозит реке Ягодке, протекающей возле деревни Щегловка в Навлинском районе. На проблему обратила внимание региональная природоохранная прокуратура, которой, в свою очередь, пожаловались местные жители.

В ведомстве интернет-изданию «Брянские новости» рассказали, что некий агрохолдинг ведет незаконную деятельность в водоохранной зоне. Предприятие из самой реки и рядом с ней вынимает и увозит песок, не имея на это разрешительных документов. Подобные работы могут изменить русло реки.

Прокуратура потребовала прекратить самовольное использование ресурсов Ягодки. Все работы уже приостановлены. До полного устранения нарушений Ягодку будет контролировать надзорное ведомство.