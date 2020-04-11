Бунт в иркутской колонии подавили

11 апреля 2020     1
Бунт в иркутской колонии подавили

Спецназ подавил бунт в исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутской области. Как сообщается на сайте регионального УФСИН, обстановка находится под контролем.

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20:10 — 10 апреля

Сейчас на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, проводится оценка ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

В УФСИН уточнили, что бунт устроили «отрицательно характеризующиеся осужденные».

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

Источник: Лента.Ру

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