Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать

Вахтовики, которые оказались заперты в закрытом на карантин из-за коронавируса на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, начали сбегать. Об этом сообщает издание «Подъем».

Работников держат в изоляции с 17 апреля. «Некоторые люди идут 200 километров пешком до Витима. Там есть катер, на котором можно за 6 часов добраться до населенного пункта, где есть железнодорожное сообщение. То есть, люди можно сказать с медведями вынуждены ходить из-за бездействия», — рассказал представитель компании «Энергомонтаж СК».

Материалы по теме 14:48 — 2 декабря 2019

Также работники поделились, что результаты анализов на COVID-19 не соответствую действительности. Собеседник издания уточнил, что всего было взято три пробы. «Люди сознательно и принципиально на анализы не приходили, а на них все равно пришли положительные результаты», — уточнил он.

В то же время власти региона заверяют, что рабочих постепенно вывозят. «Всего в период с 3 мая выполнено 55 рейсов, вывезено 5 397 человек. Сегодня из Якутии вылетели три спецрейса, организованных компанией “Стройтранснефтегаз”: в Абакан двумя рейсами вылетели 192 вахтовых рабочих, по маршруту Талакан — Челябинск — Пермь — Казань вылетели 88 человек», — говорится на сайте правительства Якутии. Кроме того, во вторник, 19 мая, спецрейс прибыл в Курган. В регион прибыл 61 человек с отрицательными результатами анализов на COVID-19, их снова протестируют. Сейчас рабочих отправили в обсерватор в селе Чумляк.

С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения коронавирусом. Из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших рабочие начали бунтовать. В конце месяца власти Якутии пообещали вывезти людей и оказать им медицинскую помощь. В сложившейся ситуации начала разбираться прокуратура.

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири». В общей сложности там работало порядка девяти тысяч сотрудников.

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Источник: Лента.Ру