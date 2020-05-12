Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией

12 мая 2020     14
Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией для медиков, работающих с зараженными пациентами. Об этом сообщается 12 мая на сайте регионального правительства.

«Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», — отметил Цыденов.

Уточняется, что награда будет приравниваться к государственной. При этом за название медали и ее дизайн проголосуют сами жители Бурятии.

Ранее стало известно, что ограничительные меры, введенные в регионе на фоне пандемии коронавируса, продлены до 31 мая.

11 мая в Бурятии было зарегистрировано 659 случаев инфицирования SARS-COV-2. Вылечился 191 человек, пятеро скончались.

Источник: Газета Известия

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