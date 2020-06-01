Бузова поделилась подробностями покушения на нее

1 июня 2020     10
Бузова поделилась подробностями покушения на нее

Певица и ведущая Ольга Бузова вспомнила о том, как во время одного из концертов на нее напал поклонник. Подробностями случившегося она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Запись передачи опубликована на YouTube.

Бузова сообщила, что была очень напугана, когда узнала, что захвативший заложников в московском банке мужчина требовал встречи с ней. Артистка назвала работу спецслужб идеальной и отметила, что после случившегося приняла решение усилить собственную охрану.

Певица также вспомнила о том, что инциденты, из-за которых ее жизнь подвергалась опасности, случались и ранее. «В начале моей сольной карьеры я вышла на сцену, и вышел мужчина, который на меня напал. Я получила травму. У меня была разбита губа», — рассказала Бузова. Она добавила, что после концертов поклонники неоднократно кидались под ее автомобиль и ей в этот момент было страшно.

Ранее в конце мая встречи с Бузовой потребовал 35-летний Алексей Барышников, захвативший заложников в московском банке. Мужчина требовал, чтобы артистку привезли в банк, так как он хотел поговорить с ней. После заключения под стражу Барышников рассказал, что не план захвата заложников рождался «на ходу», и уточнил, что влюблен в Бузова. Позже стало известно, что Бузова была готова приехать на переговоры с мужчиной.

Источник: Лента.Ру

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