Бытовой газ взорвался в многоэтажке в «новой» Москве

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковном Троицке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 26 апреля.

По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома. взрывной волной выбило стекла трех окон. Возгорания не последовало, несущие конструкции дома не повреждены.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

24 апреля стало известно о взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре. Жильцов дома эвакуировали. В результате происшествия погиб 69-летний мужчина.