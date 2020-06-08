Бывшая 45-летняя модель попозировала в откровенном наряде на элитном курорте

8 июня 2020     10
Бывшая 45-летняя модель попозировала в откровенном наряде на элитном курорте

Бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт (Victoria Silvstedt) запечатлели на элитном курорте Сен-Тропе во Франции в откровенном наряде. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 45-летняя знаменитость позирует на пляже. Она одета в черный кожаный бюстгальтер, частично обнажающий грудь, юбку в пол с тропическим принтом и пляжные сандалии бренда Dolce&Gabbana. Образ Сильвстедт дополнили солнцезащитные очки, подвеска и несколько золотистых браслетов.

Материалы по теме

00:01 — 6 ноября 2019

Соблазн свободы

Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

«Ноги в песке… Мой любимый тип воскресенья», — подписала она пост, набравший больше шести тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом модели. «Очаровательно!», «Выглядишь потрясающе», «У тебя есть эликсир молодости? Или секрет в другом?», «Красивая», — комментировали они.

Ранее в июне Викторию Сильвстедт запечатлели на яхте в белом раздельном купальнике, пляжной мини-юбке и вязаном укороченном кардигане. При этом внешний вид бывшей манекенщицы удивил пользователей сети. «Не может быть, что ей 45 лет!» — написал один из них.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бывшая 45-летняя модель попозировала в откровенном наряде на элитном курорте
Бывшая 45-летняя модель попозировала в откровенном наряде на элитном курорте

Бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт (Victoria Silvstedt) запечатлели на элитном курорте Сен-Тропе во Франции в откровенном наряде. Снимок появился в …


Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центре Хруничева», который входит в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» без Украины. Об этом рассказал РИА Новости источник …


Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу
Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу

Участник шоу America’s Got Talent по имени Брендон Уилбаргер (Branden Wilbarger) удивил членов жюри концертным костюмом. 31-летний мужчина появился на …


Источник сообщил о возможном уменьшении вознаграждений топ-менеджеров госкомпаний
Источник сообщил о возможном уменьшении вознаграждений топ-менеджеров госкомпаний

В правительстве РФ могут установить потолок вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний и гокорпораций на уровне трех зароботков премьер-министра. Об этом в понедельник, …


Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»
Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»

7 июня 2020, 23:02 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо». РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты