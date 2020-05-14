Бывшая замглавы МИДа Украины займется судами «Нафтогаза» против России

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль будет курировать суды «Нафтогаза» против России, сообщило 13 мая агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что позицию украинской компании в суде в Гааге по делу о компенсации, которую Киев требует с Москвы за потерю активов в Крыму, представит директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк. Непосредственно судебными процессами займется Зеркаль, которая является советником главы правления «Нафтогаза».

Таким образом компания решила сократить позицию исполнительного директора, которую сейчас занимает Юрий Витренко, разделив его обязанности. Однако увольнение топ-менеджера пока не планируется.

В июне прошлого года «Нафтогаз» потребовал от России компенсацию в $5,2 млрд за потерю активов в Крыму. Позже украинская сторона пересмотрела вои претензии и увеличила сумму до $8 млрд.

В Минюсте РФ указали, что намерены оспорить оценку размера убытков и заявили о непризнании арбитражных решений, вынесенных по искам Украины, так как данные суда не обладаю юрисдикцией на рассмотрение таких исков.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума.