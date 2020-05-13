Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова стала гостьей программы «Прямой эфир», где вспомнила об избиении ее мужем на третьем месяце беременности. Ее слова приводит StarHit.

Она рассказала, что столкнулась с домашним насилием еще четыре года назад. Тогда Шевыркова приехала в Германию, где у мужа были гастроли. Артист напился и начал конфликтовать с супругой.

«До этого он всегда атаковал меня психологически: “Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую”», — поделилась Шевыркова.

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По ее словам, один раз после подобных слов она вылила на Башарова стакан воды. В ответ актер начал душить беременную жену. Шевыркова успела убежать в другую комнату и после инцидента долгое время отказывалась разговаривать с мужем. После расставания ей понадобилась помощь психолога.

Ранее Башаров опубликовал видео, в котором можно увидеть, как он ссорится с бывшей женой в присутствии их общего сына Марселя. Актер объяснил, что сделал это с целью показать, как Шевыркова оскорбляет его. «Лиза думает сделать хуже мне, но хуже только ребенку! Мне очень жаль… Да, Марселю нужен папа, конечно», — сказал Башаров.

27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен. В настоящее время она собрала более 55 тысяч подписей.

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Источник: Лента.Ру