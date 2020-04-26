Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса

26 апреля 2020     17
Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кермит Вашингтон призвал власти выпустить его из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает TMZ.

68-летний американец, известный по выступлениям за «Лос-Анджелес Лэйкерс», заявил, что рискует заразиться и умереть от COVID-19. Вашингтон попросил поместить его под домашний арест. «Только суд может исправить эту несправедливость и защитить меня и мою жизнь», — заявил бывший баскетболист.

Вашингтон отбывает шестилетнее наказание за мошенничество. Путем финансовых махинаций и прикрываясь благотворительностью, американец украл миллион долларов. Подразумевалось, что средства пойдут на помощь голодающим и ВИЧ-инфицированным детям в Африке. Вашингтон был осужден и помещен в тюрьму летом 2018-го.

Вашингтон завершил карьеру в 1987 году. В 1980-м он принял участие в матче всех звезд НБА.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса
Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кермит Вашингтон призвал власти выпустить его из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом …


США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии

Безработица в США достигнет показателей времен Великой депрессии 1930-х годов, по мере того как экономика страны будет восстанавливаться от последствий …


Россиян начнут штрафовать за лающую по ночам собаку
Россиян начнут штрафовать за лающую по ночам собаку

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщает …


Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через 2 года
Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через 2 года

Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через …


Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом и связанных с этим …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты