Бывший игрок NFL Колдуэлл погиб при попытке ограбления в США

В США у своего дома в Тампе застрелен 41-летний бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Дональд Колдуэлл. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает TMZ.

По информации, полученной от матери спортсмена, он должен был ехать на свидание к своей девушке, когда вернулся домой, чтобы взять куртку, в этот момент на него напали неизвестные с целью грабежа, преступники были вооружены и открыли огонь по футболисту. От полученных ранений Колдуэлл скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

С 2002 по 2008 год он играл за «Сан-Диего», «Нью-Ингленд», «Вашингтон» и «Сент-Луис».

3 июня В Нью-Йорке полиция застрелила человека, открывшего огонь по людям. Перестрелка произошла в районе Бруклин. Преступник сумел ранить двух человек. Прибывшие на место стражи порядка тяжело ранили стрелявшего, который позднее умер. Также во время произошедшего пострадали двое полицейских.