Цена на нефть снизилась до доллара

Стоимость американского сорта нефти WTI опустилась до доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Ранее сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустилась до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

Источник: Лента.Ру