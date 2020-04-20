Цена на нефть снизилась до доллара

20 апреля 2020     17
Цена на нефть снизилась до доллара

Стоимость американского сорта нефти WTI опустилась до доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Ранее сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустилась до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 20.04.2020
Вести Севастополь 20.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Три недели дистанционного обучения. Как родители и дети выдерживают вынужденный эксперимент? – Изолировались с шашлыками и …


В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы
В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы

В Севастополе открылась первая дежурная группа для учеников младших классов. Школа работает для семей, в которых оба родителя работают в …


Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза
Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза

В Севастополе собирают урожай клубники. В этом году одно из крупнейших агропредприятий региона посадило кусты на площади вдвое больше, чем …


В Крыму из горящей квартиры спасатели эвакуировали пожилую женщину
В Крыму из горящей квартиры спасатели эвакуировали пожилую женщину

В Симферополе ликвидирован пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Крылова В Крыму на втором этаже жилого девятиэтажного дома …


Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста
Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста

Футболист московской «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от сердечной недостаточности. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Александр Гришин. Специалист …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты