Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

30 марта 2020     14
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:35 по московскому времени, баррель нефти WTI торговалась на уровне 19,98 долларов. Последний раз на этот уровень цена опускалась в феврале 2002 года. Тогда за баррель WTI давали 19,48 долларов.

Кроме того, по данным торгов на лондонской бирже ICE, цена нефти барреля Brent с поставкой в мае упала до 23,07 долларов по состоянию на 01:11 по московскому времени. Июньские фьючерсы торгуются на уровне от 26,6 долларов.

27 марта цена барреля нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в 25 долларов. Резкое падение котировок произошло после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении и дальнейшем сокращении объемов добычи.

Источник: Лента.Ру

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