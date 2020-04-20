Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов 20 апреля.

Вести Севастополь 20.04.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Три недели дистанционного обучения. Как родители и дети выдерживают вынужденный эксперимент? – Изолировались с шашлыками и …



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