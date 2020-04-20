Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов 20 апреля.
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Источник: Газета Известия
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов 20 апреля.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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Вести Севастополь 20.04.2020. Выпуск 20:45
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