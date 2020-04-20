Цена нефти Brent упала на 6,2%

20 апреля 2020     15
Цена нефти Brent упала на 6,2%

Цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 20 апреля упала на 6,2%.

По состоянию на 14:58 (мск), стоимость июньского фьючерса нефти Brent составила $26,45 за баррель. В то же время цена нефти WTI накануне истечения майского контракта упала ниже $13 за баррель впервые с марта 1999 года. По данным торгов на бирже NYMEX, стоимость барреля американской нефти с поставкой мае составляет $11.32.

Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость нефти WTI опустилась ниже отметки $15 за баррель.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.

Источник: Газета Известия

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