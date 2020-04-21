Цена нефти WTI вернулась к положительному значению $2,21 за баррель

21 апреля 2020     7
Цена нефти WTI вернулась к положительному значению $2,21 за баррель

Цена майского фьючерса нефти марки WTI на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) подорожала до $2,21 за баррель, вернувшись к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 21 апреля.

По состоянию на 03.07 мск цена майских фьючерсов на WTI дорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений 20 апреля. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск). Последний раз ниже $26 цена на Brent опускалась 2 апреля.

Источник: Газета Известия

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