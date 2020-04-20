Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерса нефти WTI с поставкой в мае опустилась ниже $0 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.

Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов Турция и Греция могут открыться для российских туристов уже во второй половине июля. Такие сроки назвал вице-президент Российского союза туриндустрии …



Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне, вылечившийся от коронавируса, рассказал о протекании болезни. Футболиста, выступающего на правах аренды …



Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июле, …



Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе В Севастополе организовали работу дежурной школы для учеников с первого по четвертый классы. Для того чтобы определить в них детей, …

