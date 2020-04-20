Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерса нефти WTI с поставкой в мае опустилась ниже $0 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Цена фьючерса нефти WTI с поставкой в мае опустилась ниже $0 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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