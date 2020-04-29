Ценам на бензин предрекли снижение

29 апреля 2020     17
Ценам на бензин предрекли снижение

Цены на бензин АИ-92 на российских заправках в 2020 году могут снизиться на 1-3 рубля за литр. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ценового агентства Argus.

Аналитики считают возможным удешевление самого популярного моторного топлива в стране из-за рухнувшей стоимости нефти и, как следствие, падения оптовых цен. Еще одним фактором называется «колоссальное» снижение спроса из-за эпидемии коронавируса. Так, в столице продажи бензина сократились на 20-30 процентов, в других крупных городах — на 10-15 процентов.

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак предупредил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин. Он попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле. Основная задача, по словам Новака, не допустить, чтобы рост стоимости топлива превысил уровень инфляции.

В конце марта ситуация на нефтяном рынке привела к тому, что бензин в Европе стал значительно дешевле, чем в России. По прогнозам экспертов, даже с учетом пошлины импорт топлива будет выгоден для АЗС. Однако, как утверждают источники в Минфине, правительство намерено не допустить импорта, что в последний раз было в 1990-е годы, с помощью введения заградительной пошлины на зарубежный бензин.

Источник: Лента.Ру

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