Центр CMD запустил тестирование на антитела к коронавирусу

Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к коронавирусу, выявляющие наличие или отсутствие иммуноглобулинов группы G. Об этом 23 мая сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦНИИ.

«Исследование могут пройти все желающие как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к COVID-19, а также пациенты, не прикрепленные к медицинским учреждениям Москвы и других регионов РФ. Сдается кровь из вены в любом из офисов CMD. Исследование также можно сделать на дому, воспользовавшись услугами нашей выездной службы (от 950 рублей)», — рассказали в пресс-службе.

Иммуноглобулины класса lgG являются защитными и свидетельствуют о наличии у человека иммунитета к вирусу, то есть об уже перенесенном им заболевании. При данном тестировании используется тот же самый метод, что и в бесплатных поликлиниках. Выполнение теста занимает до четырех дней. При этом результаты не будут передаваться в Роспотребнадзор.

Разработчиком и производителем является Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске. Чувствительность тест-системы составляет 93%, а способность давать истинно положительные результаты — 97%. Исследование доступно во всех медицинских офисах CMD по России. Воспользоваться им можно только тем, у кого нет симптомов острого простудного заболевания. Пациенты, которые хотят сдать кровь на дому, также не должны находиться на карантине.

Накануне в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что результаты тестирования на антитела к коронавирусу не должны использоваться в качестве единственного основания для подтверждения COVID-19.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что за две недели число тестов на коронавирус в России выросло на 3 млн и нужно наращивать эту работу. По словам главы государства, широкий охват тестирования и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.