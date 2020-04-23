Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

23 апреля 2020     18
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе он представил доклад, посвященном стабилизационным мерам на фоне пандемии коронавируса. В частности, Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России.

После доклада регулятор и обратился в Минэкономразвития с письмом, в котором подверг критике заявление Глазьева. В Центробанке указали, что его слова содержат «ряд неточностей и искажений и несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». ЦБ предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева» как члена коллегии ЕЭК от России.

Глазьев перешел работать в ЕЭК осенью прошлого года. Источники в администрации президента утверждали, что причиной смены деятельности стало его несогласие с курсом правительства Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку в середине января.

Среди других предложений Глазьева в предыдущие годы — зафиксировать курс рубля «в разумных пределах» на долгий срок с помощью валютных интервенций и заморозить цены в магазинах. Нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин не исключает, что в условиях кризиса заморозка цен на продукты возможна.

Источник: Лента.Ру

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