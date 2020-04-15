Цены на бензин в России начали снижаться

В некоторых регионах России снизились цены на бензин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК за период со 2 по 15 апреля.

Больше всего цены опустились в Сибири, в частности в Алтайском крае и республике Алтай. Стоимость бензина Аи-92 в регионе в среднем опустилась на 23 копейки (до 40,73 рубля за литр), а на Аи-95 — на 13 копеек (до 43,26 рубля за литр).

Отмечается, что дизельное топливо в большинстве регионов подорожало. Так, в Чувашии летнее дизтопливо подорожало на 1,66 рубля (до 45,96 рубля за литр). Зимнее дизтопливо больше всего подорожало в Ставропольском крае — на 28 копеек (до 47,6 рубля за литр).

В Москве цены на бензин не изменились. При этом в Московской области Аи-92 подешевел на 3 копейки (до 42,17 рубля), а Аи-95 — на 2 копейки (до 46,4 рубля). Летнее дизтопливо осталось на уровне 46,95 рубля за литр, а зимнее — подешевело на 15 копеек до 46,6 рубля.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, парламентарий предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.

Источник: Лента.Ру