Цены на нефть Brent и WTI растут на торгах на фоне соглашения ОПЕК+

13 апреля 2020     17
Цены на нефть Brent и WTI растут на торгах на фоне соглашения ОПЕК+

Рост цен на нефть наблюдается после заключения соглашения странами ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 4,40% до $33,22 за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 7,07% до $24,37 за баррель, пишет «РИА Новости».

Ранее 13 апреля сообщалось, что на открытии торгов стоимость нефти Brent и WTI подорожала, но затем начала опускаться.

Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.

12 апреля президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

Источник: Газета Известия

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