Цены на нефть пошли вверх

30 апреля 2020     7
Цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть марок Brent и WTI пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05:26 по московскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 25,74 доллара, показав рост на 6,2 процента. Нефть WTI торгуется в пределах 16,5 доллара за баррель, подорожав на 9,6 процента.

Участники торгов ожидают, что Министерство энергетики США позднее объявит о повышении запасов нефти в стране на 10,6 миллиона баррелей за неделю. В прошлый раз рост составил 15 миллионов баррелей.

Также повышение котировок объясняется тем, что крупнейшими мировыми фондами были проданы все июньские контракты на поставку сырья, поэтому избытка предложения данной бумаги на рынке больше нет. Однако в перспективе эта ситуация означает, что аналитики фондов ожидают обвала июньских фьючерсов в зону около нуля, как это произошло с майскими контрактами.

Источник: Лента.Ру

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