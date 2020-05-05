Цены на нефть снова выросли

5 мая 2020     12
Цены на нефть снова выросли

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным площадки на 21:19 по московскому времени, стоимость июльских фьючерсов Brent достигла 31,04 доллара за баррель, подскочив таким образом на 14,12 процента.

Нефть марки WTI также подорожала — на 16,24 процента. За баррель сырья с поставкой в июне дают 26,48 доллара.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.

Источник: Лента.Ру

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