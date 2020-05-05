Цены на нефть выросли

5 мая 2020     11
Цены на нефть выросли

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным площадки на 01:00 по московскому времени, стоимость июльских фьючерсов Brent достигла 28 долларов за баррель, подскочив таким образом на 5,9 процента.

Нефть марки WTI также подорожала — на 6,6 процентов. За баррель сырья с поставкой в июне дают 21,1 доллар.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.

Источник: Лента.Ру

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