Цены на нефть выросли

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным площадки на 01:00 по московскому времени, стоимость июльских фьючерсов Brent достигла 28 долларов за баррель, подскочив таким образом на 5,9 процента.

Нефть марки WTI также подорожала — на 6,6 процентов. За баррель сырья с поставкой в июне дают 21,1 доллар.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.

Источник: Лента.Ру