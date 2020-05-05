Частные зоопарки и океанариумы России не воспользовались господдержкой

5 мая 2020     15
Частные зоопарки и океанариумы России не воспользовались господдержкой

Большинство частных океанариумов, зоопарков и других подобных заведений в России не воспользовались государственной поддержкой на фоне коронавируса. Об этом во вторник, 5 мая, рассказали «Известиям» участники рынка.

В апреле правительство включило такие учреждения в список наиболее пострадавших отраслей от пандемии. Таким образом, предприниматели вправе рассчитывать на субсидии и налоговые льготы.

Вместе с тем руководители океанариумов и зоопарков не решаются на принятие помощи от государства. В частности, замдиректора Сочинского аквариума Жанна Зазина считает безумием брать кредиты в условиях нулевой выручки. Кроме того, по ее словам, банки не рассматривают животных в качестве залогового имущества, а других активов у такого бизнеса нет.

В Министерстве культуры России считают, что проблема предпринимателей кроется в их недостаточной информированности. Глава ведомства Ольга Любимова обратилась к руководителям субъектов с просьбой помочь бизнесу в этих экономических вопросах и рассказать об имеющихся возможностях.

В свою очередь, по мнению главы Ассоциации передвижных цирков России Романа Коробко, сейчас подходящий момент для бизнеса, чтобы разобраться в этой ситуации и получить помощь от государства, так как средства в бюджете на эти цели есть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 6 мая.

Источник: Газета Известия

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