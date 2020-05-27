Чемпион мира решил покинуть «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами, завоевавший золото чемпионата мира в 2018 году, может покинуть клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

34-летний игрок обороны считает, что сочинцы «не выполнили своих обязательств». Рами готов покинуть российский клуб и ждет предложений от других команд.

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020-го. Защитник не провел ни одного матча в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз он выходил на поле, будучи игроком «Фенербахче» в матче Кубка Турции 11 февраля.

Рами известен по выступлениям за «Милан» и «Марсель». Защитник покинул французский клуб после скандала — он не согласовал с руководством участие в шоу «Форт Боярд» и ушел в самоволку ради съемок.

Рами выступал за сборную Франции с 2010 по 2018 год. Он выиграл с командой серебро чемпионата Европы и стал чемпионом мира на турнире в России.

Источник: Лента.Ру