Чемпион мира усомнился в астме норвежцев и предложил им «идти на Паралимпиаду»

29 апреля 2020     4
Чемпион мира усомнился в астме норвежцев и предложил им «идти на Паралимпиаду»

Чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев усомнился в том, что норвежские спортсмены справедливо получают терапевтические исключения от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я считаю так: если ты больной человек, не занимайся спортом или иди на Паралимпиаду», — заявил Дмитриев. Он добавил, что не может быть, чтобы вся сборная Норвегии состояла из астматиков.

Кроме того, велогонщик выразил уверенность в том, что на Олимпиаду в Токио в 2021 году российская сборная отправится без национального флага на фоне допингового скандала.

Спортсмен подчеркнул, что россиянам терапевтические исключения выдают крайне редко и привел в пример одного из своих коллег, который страдал аллергической астмой. По словам Дмитриева, несмотря на наличие всех справок, заявка на получение разрешения для приема препаратов в WADA отклонили.

34-летний Дмитриев — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2017 года, а также трехкратный чемпион Европы.

Источник: Лента.Ру

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