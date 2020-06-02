Чернышенко назвал дату возобновления матчей Премьер-лиги

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи футбольной Премьер-лиги возобновятся 19 июня.
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Источник: Газета Известия
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи футбольной Премьер-лиги возобновятся 19 июня.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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