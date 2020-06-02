Чернышенко назвал дату возобновления матчей Премьер-лиги

В Севастополе высадят 250 тысяч цветов Фонтаны в Севастополе запустят ко Дню города. Договор на обслуживание предприятие «Парки и скверы» заключило с подрядной организацией. Сейчас специалисты …



Пьяный украинский военный без документов пытался попасть в Крым Пьяный, без документов, да еще и, возможно, с наркотиком – в таком виде неизвестный мужчина пытался пересечь российско-украинскую границу на …



На вокзале Севастополя начали тестировать на коронавирус У всех пассажиров поездов и электричек на вокзале Севастополя проверяют документы и основания для въезда в город. А теперь прибывшие …



Жителя Ялты подозревают в краже с АЗС канистр с маслом Заведующая одной из автозаправочных станций Ялты обратилась в полицию с заявлением о пропаже с территории заправки 8 канистр машинного масла …

