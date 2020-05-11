Чешское СМИ назвало имя «российского дипломата с ядом»

Чешское издание Seznam опубликовало интервью с человеком, который якобы провез на территорию республики смертельный яд рицин в конце апреля. Разговор был размещен на сайте издания 10 мая.

Утверждается, что собеседником СМИ является 34-летний Андрей Викторович К., руководитель диппредставительства одного из российских федеральных агентств в Праге. Издание со ссылкой на спецслужбы называет его человеком, который привез яд, однако сам интервьюируемый называет предположения ошибочными.

«Должно быть, это ошибка, я вес дезинфицирующее средство и конфеты в своем чемодане», — утверждает Андрей Викторович К.

При этом автор материала подчеркивает, что его собеседник отлично контролирует мимику лица и выглядит моложе своих лет. За мужчиной последние два месяца следят полиция и Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии. Андрей Викторович К. называется сотрудником российских спецслужб, который находится в Чехии уже несколько лет и второй год занимает дипломатическую должность.

Впервые о неком мужчине с российским диппаспортом, который привез в Прагу яд рицин, написало чешское издание Respekt 27 апреля. Сообщалось, что гость прибыл в посольство РФ и планировал отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед российским посольством имени Бориса Немцова.

В этот же день пресс-секретарь чешского МИДа подтвердил информацию о приезде некоего дипломата.

В российском МИДе назвали публикацию беспочвенными нападками, внешнеполитическому ведомству Чехии была направлена нота. Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла. При этом глава чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.

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