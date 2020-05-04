Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2160

4 мая 2020     11
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2160

В Узбекистане за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных составила 2160, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны 4 мая.

«По состоянию на 4 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2160», — цитирует сообщение агентство «РИА Новости».

В воскресенье в стране зафиксировали был зафиксирован 31 новый случай COVID-19, в субботу — 32.

7 марта в Узбекистане была зарегистрирована первая смерть от COVID-19. Умерла 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом .

С 16 марта власти страны приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. C 27 марта остановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, при этом перевозка грузов разрешена.

С 30 марта по 20 апреля не работают аэропорты Узбекистана, приостановлено любое авиасообщение. Движение автотранспорта внутри страны можно осуществлять только по специальным разрешениям. С 1 апреля в Ташкенте и в других регионах ввели режим самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Источник: Газета Известия

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