Число коек для больных COVID-19 увеличат в регионах к концу месяца

19 апреля 2020     15
Число коек для больных COVID-19 увеличат в регионах к концу месяца

Российские регионы планируют увеличить число коек для больных коронавирусом к концу месяца. Об этом «Известиям» сообщили в профильных ведомствах субъектов.

В начале апреля президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, на котором, в частности, затронул вопрос об увеличении количества коек для инфицированных. В субъекты на эти нужды было направлено более 33 млрд рублей.

Так, в Санкт-Петербурге намерены развернуть более 5,6 тыс. мест в 13 медучреждениях, а в Нижегородской области число коек собираются увеличить до 2229 в соответствии с численностью населения — 3 124 445 человек. Так власти регионов готовятся к негативному сценарию распространения инфекции.

При этом отсутствие дефицита коек отметили в минздраве Камчатки, так как из развернутых 156 коек занято только 30 мест. В минздраве Тульской области также сообщили, что дефицита мест для пациентов нет, однако работа по созданию резерва к концу месяца будет проведена.

Полную версию материала читайте в свежем выпуске «Известий» от 20 апреля.

Источник: Газета Известия

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