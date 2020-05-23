Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло

Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 92. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Не уточняется, были ли погибшие пассажирами или членами экипажа или жителями домов, на которые рухнул самолет. Всего 11 жителей района, в котором произошло крушение, получили ранения. В катастрофе выжили как минимум двое пассажиров воздушного судна, их состояние оценивается как стабильное.

Также уточняется, что в Airbus A320 находились 99 человек: 91 пассажир и восемь членов экипажа. Ранее сообщалось о 90 пассажирах и восьми членах экипажа на борту. По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

22 мая сообщалось сообщалось по меньшей мере о 90 погибших. Следственная группа обнаружила черный ящик в районе возле аэропорта Джинна. Бортовой самописец поможет выяснить точную причину катастрофы.

Пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого диспетчеры заявили, что Airbus A320 может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора.

Источник: Лента.Ру