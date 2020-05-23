Число пострадавших при пожаре в больнице Зеленодольска выросло до четырех

23 мая 2020     8
Число пострадавших при пожаре в больнице Зеленодольска выросло до четырех

Число пострадавших в результате пожара в больнице Зеленодольска в Татарстане увеличилось до четырех человек — двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших. Два человека погибли.

«В результате происшествия пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения — находятся в реанимации», — сказали в пресс-службе.

Пожар произошел вечером 22 мая в палате на первом этаже здания сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы. По данным экстренных служб региона, пожар потушен на площади пять квадратных метров. Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В пресс-службе минздрава Татарстана ранее сообщили, что пожар в больнице не связан с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ведомстве также отметили, что у эвакуированных при пожаре пациентов нет случаев коронавируса.

Источник: Газета Известия

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