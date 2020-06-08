Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 13 млн

Количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, превысило 13 млн. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

За последние сутки в стране было сделано 294 тыс. тестов.

По последним данным, общее число зарегистрированных случаев коронавируса с начала пандемии в России составляет 467 673.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о стабилизации и улучшении ситуации с коронавирусом в стране, однако подчеркнул необходимость продолжать тщательно отслеживать обстановку.

6 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом в РФ будет развиваться так же, как и сейчас. В тот же день сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97, а в Москве — до 0,81.

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