Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Почти половина скончавшихся приходится на Москву.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 3249 человек.

20 мая мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о том, что в Москве смертность от коронавируса в мае может оказаться выше, чем была в апреле.

При этом градоначальник отметил, что нагрузка на систему здравоохранения постепенно уменьшается благодаря снижению количества госпитализаций. Так, суточный прирост заболевших в столице вернулся к уровню апреля, а в больницы ежедневно поступает порядка 1 тыс. тяжелых пациентов.

Однако уровень заболеваемости COVID-19, причиной которого является коронавирус нового типа SARS-CoV-2, в столице еще довольно высокий, и это нужно учитывать при принятии дальнейших решений по ограничительным мерам, подчеркнул Собянин.

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 1%. Почти половина пациентов с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.

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