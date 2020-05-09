Число убийств в Подмосковье выросло на 16%

9 мая 2020     1
Число убийств в Подмосковье выросло на 16%

Общий уровень преступности в Московской области с января по апрель сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число убийств уменьшилось на 16,2%, сообщили в региональном ГУРБ. Всего за четыре месяца было зафиксировано 25,1 тыс. преступлений.

Количество грабежей снизилось на 6,9%, квартирных краж – на 18,6%, угонов – на 17,7%, передает портал «Подмосковье сегодня». Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 3,5%. Выросло только количество мошеннических операций – на 11%, и незаконный оборот наркотиков – на 3,2%.

Как стало известно в середине апреля, Генпрокуратура РФ отмечает увеличение количества зарегистрированных преступлений с начала года на 4%, в частности — случаев краж и мошенничества. В первом квартале рост преступности наблюдается во всех категориях.

Источник: Газета Известия

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