Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.

Отмечается, что 11 скончавшихся помимо коронавируса страдали от сопутствующих заболеваний. Возраст умерших – от 48 до 86 лет.

«Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», – говорится в сообщении.

Оперативный штаб призвал россиян неукоснительного соблюдать режим самоизоляции.

По данным за 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая заражения COVID-19, поправились 1694, умерли более 180 пациентов.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал сроки выхода Москвы на плато по заболеваемости. По его словам, ожидать снижение темпов распространения вируса стоит к 20-м числам апреля.