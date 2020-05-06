Число выявленных случаев коронавируса в Приморье увеличилось на 49

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки в Приморском крае увеличилось на 49 и составило 684 человека. Об этом сообщает правительство региона.

Власти также отметили, что в регионе растет количество пациентов, которые находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии. На сегодняшний день их более 50 человек. При этом среди больных в тяжелом состоянии люди как старшего, так и среднего возраста.

По состоянию на 5 мая в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.

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