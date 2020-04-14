Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 1 тыс.

Еще 179 человек вылечились от коронавируса в Москве. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Таким образом, в общей сложности число выздоровевших пациентов достигло 1016.

В России, по данным оперштаба на 13 апреля, 18 328 заболевших. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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