Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 35 тыс. человек

Число заболеваний COVID-19 в Мексике превысило 35 тыс. человек, за минувшие сутки выявлены 1652 подтвержденных случая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

Всего за все время с начала заболевания коронавирусной инфекцией в стране зафиксированы 35 022 случая, при этом за последние 14 дней установлено 8 457 активных случаев с синдромами.

От COVID-19 в стране скончались 3465 человек из них 112 за последние сутки, ещё еще 247 летальных случаев отмечены как подозрительные. Власти изучают 19 979 подозрений на коронавирус, общее число исследованных пациентов – 130 956, сообщил Лопес-Гатель.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. В конце марта правительство объявило о введении режима ЧС в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

С 21 апреля в республике наблюдается стремительный рост заболеваемости.