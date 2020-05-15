Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 млн

В мире количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции достигло 4 515 002. Такие данные 15 мая приводит международное статистическое бюро Worldometers.

В то же время всего от заболевания скончались 302 825 человек. Выздоровели за всё время 1 697 698 пациентов.

Лидером по количеству инфицированных являются Соединенные Штаты, на них приходится почти треть всех выявленных случаев (1 453 634).

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус может никогда не исчезнуть и эволюционировать в эндемическую инфекцию.

Кроме того, в ведомстве допустили, что образ жизни людей после выхода из карантина изменится, и ношение защитной маски в скором времени может стать нормой, так как сроки создания вакцины пока неизвестны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.