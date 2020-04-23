Число зараженных коронавирусом в Мурманской области возросло на 97

23 апреля 2020     16
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области возросло на 97

Количество случаев заражения коронавируса в Мурманской области за сутки выросло на 97 до 606, большинство зафиксировано в очаге заражения в вахтовом поселке села Белокаменка. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что всего в Белокаменке зарегистрировано 451 случай заражения, 91 заболевший зафиксирован в Кировско-Апатитской агломерации, в Мурманске с коронавирусом находятся 23 человека, пишет «РИА Новости». В оперштабе заявили, что нынешний рост числа заболевших во многом связан с объемами и скоростью тестирования.

По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,5 млн человек, скончались 178 тыс. человек. Всего за прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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