Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч

18 апреля 2020     9
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые публикуются на сайте в реальном времени.

По данным на 04:30 по московскому времени в стране зафиксировано более 700,2 тысячи случаев заболевания. Из них смертельными оказались около 36,8 тысячи, более 58,5 тысячи человек вылечились.

Всего в мире насчитывается более 2,2 миллиона заболевших коронавирусом. США по-прежнему находятся на первом месте по этому показателю среди всех стран мира.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пройденном пике заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что борьба с пандемией продолжается.

Источник: Лента.Ру

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