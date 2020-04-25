Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 20 тыс. человек

25 апреля 2020     8
Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 20 тыс
Число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 20 тыс. человек, количество заболевших составило более 148 тыс. Об этом в субботу, 25 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные минздрава страны.
В британских больницах за сутки умерли 813 человек, число инфицированных выросло на 4913 человек. С начала вспышки коронавирусной инфекции в стране общее число жертв составило 20 319 человек, зараженных — 148 377.
Эта статистика сделала Великобританию пятой страной по показателям смертности от коронавируса в мире.
23 апреля двое британских врачей подали иск к правительству в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты среди медперсонала. Они заявили, что крайне обеспокоены растущим числом медработников, которые серьезно заболевают и умирают из-за COVID-19.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.По данным международного статистического бюро Worldometer, всего в мире зафиксировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, 199,5 тыс. человек скончались, 816 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Источник: Газета Известия

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