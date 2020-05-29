Число жертв COVID-19 во Франции превысило 28 тысяч

С начала пандемии коронавируса во Франции скончались 28714 человек. Об этом говорится в коммюнике министерства здравоохранения республики, сообщил в пятницу, 29 мая, телеканал BFMTV.

В больницах скончались 18 387 человек, 61 пациент умер за последние сутки, отмечается в сообщении. 10 327 погибли в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

«67 803 человека вылечились и выписались из больниц», — отметили в ведомстве. Количество выявленных случаев заражения в настоящий момент составляет 149 668.

Первоначально статистика по смертности приводилась только по госпиталям, затем в нее вошли и данные по медико-социальным учреждениям. Система учета умерших пациентов фактически была отлажена к середине апреля. Однако и после этого, в период с 17 по 19 мая, в предоставлении данных домами престарелых и другими социально-медицинскими учреждениями произошел серьезный сбой. Как полагают эксперты, ошибки этими учреждениями допускаются довольно часто — цифры вносятся не в те графы электронного формуляра.

22 мая произошел новый сбой, в результате которого управление здравоохранения вынуждено было на продолжении трех дней отказаться от приведения данных по умершим. Общая цифра может увеличиться, если будут собраны сведения также и о числе умерших от COVID-19 в домашних условиях. По оценкам профсоюзов врачей, этот показатель может достигать 7-8 тысяч человек.

Тем временем, Франция отменила часть ограничений. Так, накануне премьер-министр страны Эдуар Филипп анонсировал открытие парков и садов в «оранжевых» зонах, в том числе и в Париже. По его словам, запрет на сбор в группы больше 10 человек останется в силе, также в приоритете должна остаться удаленная работа.