Члена банды Басаева приговорили к 15,5 года колонии

17 июня 2020     20
Члена банды Басаева приговорили к 15,5 года колонии

Шатойский суд Чечни приговорил к 15,5 года колонии строгого режима участника банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в Чечне под Улус-Кертом 29 февраля 2000 года. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело в отношении Руслана Батаева было возбуждено в январе 2019 года по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») за участие в нападении на российских военнослужащих в Шатойском районе Чечни в 2000 году.

84 военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Басаева и наемника Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

26 марта сообщалось о задержании ФСБ еще одного участника банды Басаева, напавшей у высоты 776 на гвардейцев 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне.

Источник: Газета Известия

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