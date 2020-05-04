ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана прекратила полномочия депутата верхней палаты парламента республики Дариги Назарбаевой, дочери бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК страны, передает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято на заседании ЦИК.

2 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности спикера парламента. Председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев заявил, что увольнение Назарбаевой может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. При этом он выразил уверенность в том, что экс-сенатор не уходит с политической арены, и ей уже нашли новую должность, согласовав это с ее отцом.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.

Источник: Лента.Ру