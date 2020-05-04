ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева

4 мая 2020     10
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана прекратила полномочия депутата верхней палаты парламента республики Дариги Назарбаевой, дочери бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК страны, передает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято на заседании ЦИК.

2 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности спикера парламента. Председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев заявил, что увольнение Назарбаевой может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. При этом он выразил уверенность в том, что экс-сенатор не уходит с политической арены, и ей уже нашли новую должность, согласовав это с ее отцом.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.

Источник: Лента.Ру

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