Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.

«Думаю, у нас разная политика. Я твердо уверен, что Facebook не должен быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн. Особенно это не должны делать компании, предоставляющие платформу для таких высказываний», — сказал Цукерберг телеканалу Fox News.

26 мая под двумя постами Трампа в Twitter появилась автоматическая отметка для пользователей о необходимости проверить опубликованный факт на достоверность. В них американский лидер отметил, что голосование по почте на ноябрьских выборах президента может привести к массовым фальсификациям.

При нажатии на отметку ссылка ведет на специальную страницу со статьями, критикующими Трампа за некорректное высказывание по данному вопросу.

В ответ американский лидер обвинил социальную сеть в цензуре и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.