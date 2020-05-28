Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

28 мая 2020     14
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.

«Думаю, у нас разная политика. Я твердо уверен, что Facebook не должен быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн. Особенно это не должны делать компании, предоставляющие платформу для таких высказываний», — сказал Цукерберг телеканалу Fox News.

26 мая под двумя постами Трампа в Twitter появилась автоматическая отметка для пользователей о необходимости проверить опубликованный факт на достоверность. В них американский лидер отметил, что голосование по почте на ноябрьских выборах президента может привести к массовым фальсификациям.

При нажатии на отметку ссылка ведет на специальную страницу со статьями, критикующими Трампа за некорректное высказывание по данному вопросу.

В ответ американский лидер обвинил социальную сеть в цензуре и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter
Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter

05:04 Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения американского президента Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которое пометили как …


В Южной Корее выявили 79 новых случаев инфицирования коронавирусом
В Южной Корее выявили 79 новых случаев инфицирования коронавирусом

05:23 За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные …


Источник сообщил о замене NASA астронавта в экипаже «Союза»
Источник сообщил о замене NASA астронавта в экипаже «Союза»

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс заменит Стивена Боуэна в качестве члена экипажа пилотируемого корабля «Союзе МС-17», который должен отправиться к Международной …


Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента …


Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета
Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета

Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ухудшение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты